Com diversos projetos em pauta, a candidata a vereadora Manoela da Lagartense (MDB) pretende apresentar proposituras na Casa de Leis, a partir de janeiro de 2021, caso conquiste o mandato parlamentar no dia 15 de novembro.

Dentre as ações, Manoela pretende propor a criação do Centro de Especialidades Pediátricas em Lagarto. “Quero contribuir ativamente para o grande salto na saúde das crianças lagartenses. Precisamos dar uma atenção maior para as nossas crianças através do atendimento especializado”, destacou a candidata.

“Por isso, quero defender a implantação do Centro de Especialidades Pediátricas, que consiste em dar atendimento direcionado por pediatras, enfermeiras que serão capacitadas para realizar acolhimento e dar atenção aos pequenos”, falou Manoela.

Trabalhando com determinação e muita proatividade, Manoela da Lagartense pretende lutar por isso e muito mais.