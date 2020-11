Após pedidos de impugnação formulados pela coligação Por uma Simão Dias Melhor, integrada pelos partidos PSB e PV, a 22ª Zona Eleitoral decidiu suspender a divulgação de três pesquisas para a Prefeitura de Simão Dias, previstas para serem divulgadas na última quarta-feira, 11 e próximo sábado, 14.

Os levantamentos foram realizados pelos institutos ECM Edição Comunicação e Marketing Eireli, Instituto França de Pesquisa e Assessoria, e TV Atalaia, estando registrados sob os números SE 01476/2020, SE-07450/2020 e SE 07606/2020 respectivamente.

Na decisão, o juiz da 22ª Zona Eleitoral, Henrique Britto de Carvalho, levou em conta que os formulários das pesquisas não observaram os parâmetros determinados no plano amostral, no que se refere aos itens referentes ao sexo/nível de instrução e ao sexo/idade, não obedecendo, portanto, aos critérios estabelecidos pela Resolução nº. 23.600/2019 do TSE.

De acordo com o Juiz, as falhas apontadas podem colocar em risco a credibilidade científica dos estudos, impedir uma efetiva verificação dos dados e causar imagem distorcida da situação eleitoral verdadeira dos candidatos perante os eleitores, além de induzir o eleitor a erro, “valendo frisar que a publicação de resultado pode alcançar a uma gama indeterminada de pessoas, podendo gerar um dano de grande proporção, em virtude do potencial de influência que tais pesquisas possuem como indutores da preferência do eleitorado, afetando a lisura do processo eleitoral”.

O descumprimento da decisão está sujeito multa de R$ 10 mil, além de ser enquadrado como crime de desobediência.