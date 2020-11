No início da noite da última terça-feira, 10, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar prenderam um candidato a vereador do município de Lagarto, por suspeita de crime eleitoral, relacionado à compra de votos.

A equipe do 7º BPM patrulhava nas imediações do Bairro Ademar de Carvalho, quando recebeu a denúncia de que o condutor de um veículo modelo Fiat Mobi estaria assediando eleitores naquela localidade.

Os policiais passaram a averiguar a informação até localizar o carro na Avenida Nossa Senhora da Piedade. O condutor foi abordado e, no bolso da bermuda dele, os PMs encontraram R$ 7 mil , divididos em cédulas de cem reais. Além do dinheiro suspeito, o homem transportava material de campanha referente à própria candidatura, como também, de um candidato a prefeito da cidade.

Mediante a suspeita de crime eleitoral, o candidato a vereador foi encaminhado à delegacia, conforme orientação do Ministério Público de Sergipe.