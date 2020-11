O Lagarto Futsal entrou em quadra na noite da última quarta-feira, 11, contra a equipe do Ceará pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. A partida aconteceu no Ginásio do Vozão, em Fortaleza-CE.

O Verdão foi para o jogo com seis desfalques, entre eles o jogador França que testou positivo para a COVID-19 nas vésperas da partida, além da ausência de três jogadores que não puderam jogar por problemas no tornozelo.

Aproveitando as ausências do Lagarto, os donos da casa começaram pressionando, enquanto o Verdão tentava apostar no contra-ataque, mas sem sucesso.

Aos 14 minutos de jogo, o Ceará abriu o placar em uma jogada de contra-ataque com o camisa nove, Itambé, que recuperou a bola no setor defensivo e avançou com liberdade para marcar. O segundo gol foi marcado no minuto seguinte, depois que Alisson arrancou pela lateral e tocou para o camisa nove, Itambé que não desperdiçou.

Na segunda etapa, o Lagarto esboçou uma tentativa de reação, logo no primeiro minuto, com Bomba que saiu na cara do goleiro e acabou finalizando pra fora. No minuto seguinte, Mateus chegou a acertar a trave do time cearense.

Aos poucos, os donos da casa foram retomando o controle da partida, mas esbarraram na excelente atuação do goleiro Ninho, que não permitiu que o Verdão voltasse com um placar ainda pior para Lagarto.

O jogo de volta acontece na próxima na próxima terça-feira, 17, no Ginásio Ribeirão, às 19h. O Lagarto precisa vencer por qualquer placar para levar a partida para a prorrogação, já o Ceará tem a vantagem do empate. O vencedor do confronto garante vaga para a semifinal da competição.