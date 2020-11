O auxílio-alimentação, para as Eleições 2020, é R$ 40,00 (quarenta reais). Para facilitar o recebimento pelos mesários, via App Carteira Digital bB, o Tribunal Regional Eleitoral deSergipe (TRE-SE) informa que os mesários das Zonas acima destacadas devem baixar o aplicativo com a maior antecedência possível, seguindo as orientações:

O aplicativo já pode ser baixado em smartphones. O download está disponível, de forma gratuita, na App Store e no Google Play.

No dia da eleição, os mesários receberão uma contrassenha/vouchers para resgatar o valor referente ao auxílio-alimentação diretamente no seu App Carteira Digital bB.

Após a inserção da contrassenha no aplicativo, o valor será disponibilizado na Carteira Digital bB. Atenção! O mesário poderá resgatar o valor até o dia 08 de dezembro.

O mesário poderá utilizar o recurso em pagamentos com código de barras, transferências bancárias, recarga de celular e saques nos terminais de atendimento do Banco do Brasil, sem custo de tarifas nas transações.

Essa facilidade é proporcionada pelo acordo de cooperação 2/2020 entre o TRE-SE e o Banco do Brasil.