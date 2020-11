O elenco do Itabaiana fez, na manhã desta quarta-feira, o último treino antes da viagem para Alagoas onde enfrenta, nesta sexta-feira, o Coruripe, pela Série D.

O técnico Jaelson Marcelino comandou um treino em campo, onde buscou fazer ajustes na equipe. A delegação tricolor partiu no início da noite rumo às terras alagoanas.

Líder do Grupo A da competição nacional, com 20 pontos, o Tricolor da Serra precisa de uma vitória para praticamente selar a classificação para a próxima fase do torneio.