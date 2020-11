O candidato à Câmara Municipal de Lagarto, Vertinho de Agiso, esteve nas obras da creche que está sendo construída na Gustavo Hora, em Lagarto, para mostrar o descaso com aqueles que esperam pela entrega da obra.

“Me sinto muito triste de ver a situação em que ela vem se encontrando todos esses anos. Uma obra de grande importância para todas as família dessa comunidade, das comunidades vizinhas, como Boa Vista, Pratas, Fuzuê, Cruzeiro Verde, Loila II e venho aqui com o compromisso de trazer esse grande sonho para essas comunidades daqui, é um sonho que eu tenho de ver seus filhos sendo trazidos aqui para serem educados nessa grande obra”.

Por isso, o candidato se comprometeu a abrir a creche da Gustavo Hora para atender a todas as famílias da região e as mães que precisam trabalhar e não têm onde deixar seus filhos. “Eu tenho duas filhas e tenho o sonho delas estarem aqui estudando junto com os filhos de vocês, isso é um compromisso. Vamos lá e vamos cobrar e quando estivermos lá, vamos cobrar mais ainda”, garantiu.