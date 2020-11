Nas eleições do próximo domingo, 15 de novembro, a Polícia Civil estará atuando de forma suplementar à Polícia Federal (PF). No pleito eleitoral, a instituição da Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) contará com a missão de realizar os flagrantes de crimes eleitorais, sempre quando no local da infração não estiver disponível órgãos ou bases da PF.

Assim, os casos envolvendo crimes eleitorais podem ter o flagrante feito pela Polícia Civil, mas o caso será encaminhado à Polícia Federal, que é o órgão responsável pelas investigações de crimes no âmbito da votação. A coordenadora das delegacias da capital, delegada Rosana Freitas, explicou a atuação da instituição estadual nas eleições que ocorrem neste domingo.

“O objetivo é realizar as atividades de apuração das infrações penais comuns e, de forma supletiva ao trabalho da Polícia Federal, na autuação dos flagrantes de crimes eleitorais. Então, a PF se estiver presente fará a autuação em relação aos crimes eleitorais, e nos demais municípios, a PC fará essa autuação de forma supletiva. Nos demais locais, a PC fará o lavramento dos procedimentos de crimes penais”, detalhou.

A população pode contribuir com a garantia da ordem na realização do pleito eleitoral, assim como também no tocante à própria segurança pública na capital e no interior do estado. As denúncias e informações podem ser repassadas através do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.