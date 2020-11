Nesta semana, os candidatos à Prefeitura Municipal de Lagarto assinaram uma carta de compromisso com a Academia Lagartense de Letras (ALL), se comprometendo com a reforma do Grupo Escolar Silvio Romero.

A candidata Hilda Ribeiro (Solidariedade) realizou uma visita à ALL na última segunda-feira, 9, e entre os compromissos firmados está o de viabilizar a construção de um auditório que sirva para eventos artísticos e culturais no município, além da criação e aprovação de leis que visem impedir a destruição de prédios antigos, públicos ou privados, preservando dessa maneira os patrimônios históricos, culturais, e artísticos que existem na cidade.

Na última quinta-feira, 12, foi a vez do candidato Ibrain Monteiro (PSC) assinar a carta de compromisso em prol da cultura e preservação de edificações no município.

No final de outubro, o candidato Fábio Reis (MDB) também assinou o termo de compromisso com a ALL, se comprometendo com a preservação dos edifícios históricos e culturais de Lagarto.