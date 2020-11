Com o objetivo de salvaguardar a saúde dos idosos nas eleições municipais de 2020 que acontecem em meio a pandemia do novo coronavírus, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomenda que as pessoas acima de 60 votem, preferencialmente, entre as 7h e 10h da manhã.

Outra medida adotada pelo TSE foi ampliar em uma hora o período de votação que começa às 7h, portanto, uma hora mais cedo do que o horário tradicional, e termina às 17h. O objetivo é garantir mais tempo para os eleitores votarem com segurança e reduzir os riscos de aglomerações.

Apesar do horário preferencial reservado para as pessoas acima dos 60 anos, os demais eleitores que estão fora dessas faixa etária, ou acompanhantes das pessoas idosas, não serão impedidos de votar. No entanto, deverão aguardar ao final da fila ou em fila separada, respeitando a preferência dos maiores de 60 anos.

Vale destacar que o uso de máscara é obrigatório nas seções eleitorais e nos locais de votação, além da apresentação de documento oficial com foto, já que identificação biométrica foi desabilitada para reduzir os pontos de contato do eleitor com objetos e superfícies. Também é recomendável que o eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Caso não possa levar, o mesário deve borrifar álcool na caneta de uso comum antes e depois da utilização de cada eleitor.