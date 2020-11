Em cumprimento a Lei Aldir Blanc, a Gestão Municipal de Lagarto, através da Secretaria da Cultura, da Juventude e do Esporte (Secjesp) e em parceria com o Conselho Municipal da Cultura começam a partir desta quinta-feira (12) a efetuar os depósitos bancários referentes ao Edital do “Prêmio Sílvio Romero de Apoio a Cultura.

Após uma criteriosa e isenta avaliação por profissionais das mais diversas áreas da arte e entretenimento em geral, centenas de músicos, bandas, donos e operários de sonorização, grupos folclóricos, videomakers, fotógrafos, artistas circenses entre outros, foram beneficiados com a Lei.

E o mais importante é que esta ação, além de cumprir função de auxilio emergencial aos operários da arte e da cultura, representa uma injeção de R$ 729 mil reis na economia do município em plena pandemia.

Confira no link abaixo o resultado oficial com relação dos contemplados pelo Edital.

Dúvidas ou informações

devem ser dirigidas ao endereço secjesp@lagarto.se.gov.br ou presencialmente na Secretaria da Cultura, da Juventude e do Esporte, na Avenida Rotary, 137, Centro, das 9 às 13 horas.