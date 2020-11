O Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda já recebeu o brilho especial das luzes de natal. Como todos os anos, ao se aproximar dezembro, o prédio que abriga um dos espaços de maior celebração da cultura e um dos pontos turísticos mais frequentados de Sergipe se apronta para receber a época mais cheia de simbolismos e para anunciar o Natal da Gente Sergipana.

Realizada pelo Instituto Banese, a programação especial de fim de ano faz parte do calendário de atividades do museu e já virou tradição. O Natal da Gente Sergipana 2020, que também irá comemorar os nove anos de existência do museu, está sendo preparado para acontecer em formato diferenciado, mas com o mesmo encanto dos natais anteriores.

Em um ano atípico e repleto de desafios, a iniciativa do Instituto Banese visa incentivar a busca por dias melhores e desejar um ano novo de retomada com fé e esperança. “Ao longo de um período de muitas dificuldades, o Instituto Banese permaneceu firme em seu papel de fortalecer a cultura e levar até o sergipano o acalento e a alegria que a arte proporciona. Chegando ao fim desse ano, queremos transmitir uma mensagem de esperança e fé em dias melhores. É por isso que estamos preparando uma programação especial para esta edição do Natal da Gente Sergipana”, revela Ezio Déda, diretor superintendente do Instituto Banese.

Pisca-piscas, enfeites iluminados e guirlandas unidos à imponência arquitetônica do prédio que abriga o museu compõem a decoração natalina, que todos os dias se acenderá e poderá ser apreciada por sergipanos e turistas.

O Instituto Banese é uma associação mantida pelo Banco do Estado de Sergipe e por suas empresas relacionadas: Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda (SEAC), empresa que administra o cartão de crédito Banese Card e a rede de adquirência TKS, e Banese Administradora e Corretora de Seguros.