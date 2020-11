As eleições para a escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores acontecem no próximo domingo, 15 de novembro de 2020. Em Sergipe, 1 milhão 610 mil 407 eleitores estão aptos a exercer a cidadania nos 75 municípios. Em comparação ao pleito municipal de 2016, o eleitorado cresceu 4,55% no estado (o equivalente a 70 mil e 31 pessoas a mais esse ano).

O perfil dos eleitores sergipanos mudou desde o último pleito municipal. Do total de 1,6 milhões, o eleitorado do sexo feminino cresceu 5,05% no estado. Já os eleitores do sexo masculino representam 47, 1%.

Sobre a faixa etária do eleitorado sergipano no pleito de 2020, o quantitativo é de 105.347 (16 a 20 anos); 514.183 (21 a 34 anos); 346.116 (35 a 44 anos); 382.326 (45 a 59 anos) e 262.421 (superior a 60 anos).

Nome Social

Esta é a primeira eleição municipal com a possibilidade do uso do nome social, pois somente em 2018 a Justiça Eleitoral efetivou o direito de transexuais e travestis, mudarem o nome no documento de votação. Agora em 2020, Sergipe possui 92 pessoas com nome social aptas a votar no domingo, 15 de novembro.

O número de eleitores com algum tipo de deficiência passou de 5.167 em 2016 para 6.601 em 2020.

Distribuição do eleitorado

De acordo com o coordenador das eleições do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE), Marcelo Gerard, a capital sergipana apresenta crescimento no ranking nos últimos quatro anos, de 1, 93%.

“Aracaju saiu dos 397 mil 228 eleitores em 2016 para 404 mil 901 eleitores. O município de Barra dos Coqueiros tinha 20 mil e 23 eleitores em 2016 e atualmente tem 23 mil 978; Itaporanga D’Ajuda tinha 24 mil 924 pessoas aptas a votar no pleito de 2016 e hoje tem 27 mil 201 eleitores”, informa.

Os municípios de General Maynard, Santo Amaro das Brotas e Santa Luzia do Itanhy também estão no ranking dos que mais cresceram. Já os municípios que mais perderam eleitores foram Carmópolis (-2,75%), Propriá (-1,46%), Neópolis (-0,22%) e São Francisco (-0,09%).

Grau de Instrução

Quanto a grau de instrução dos eleitores sergipanos, a informação do TRE/SE é de que nas eleições municipais de 2016, eram 96.457 analfabetos e em 2020 caiu para 93.610, numa evolução de -2,95%; as pessoas que sabem ler e escrever eram de 86.425 e agora são 174.193.

Em 2016, 68.146 eleitores concluíram o Ensino Fundamental e em 2020, 68.784; os eleitores com Ensino Médio passaram de 305.223 para 329.764. No último pleito municipal 109.286 tinham curso Superior e agora são 121.085, numa evolução de 10,80%. Atualmente, são 78.055 eleitores do sexo feminino e 43.030 do sexo masculino com grau superior.