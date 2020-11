A Covid era a principal ameaça ao pleito municipal neste ano. Adiadas, as eleições vão acontecer em todo o país no próximo domingo. Mas não em Macapá, capital do Amapá, Estado que convive há dez dias com um apagão que deixou a população também sem água e sem conexão. E enquanto a população agoniza perdendo comida e o mínimo de dignidade, quem está em Brasília age como se o problema estivesse resolvido. Neste episódio, Renata Lo Prete entrevista duas jornalistas: Andrea Jubé, do jornal Valor Econômico em Brasília, e Caroline Magalhães, repórter da rádio CBN em Macapá. Andrea traça o panorama dos interesses políticos no Estado e como esses interesses se cruzam com a disputa pela Prefeitura de Macapá. Caroline relata a indignação de moradores e como o apagão agravou a situação de um Estado que já convivia com a violência e o avanço da pandemia.