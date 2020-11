Os candidatos à Prefeitura Municipal de Lagarto se reuniram nessa última semana com o Sindicato dos Servidores Municipais (SindLagarto). Durante o encontro, eles assinaram uma carta de compromisso com a categoria.

A candidata Hilda Ribeiro (Solidariedade) se reuniu com o sindicato na última sexta-feira, 13. Entre as necessidades apresentadas pelo SindLagarto está a implantação do Plano de Carreira, realização de Concurso Público, treinamento e capacitação de funcionários, reformulação do Estatuto da categoria, entre outras.

Já o visita do candidato Fábio Reis (MDB) aconteceu na última terça-feira, 10. Ele também assinou o termo de compromisso com a categoria e afirmou que assim será possível “assegurar os direitos dos trabalhadores e lutar lado a lado para ampliar essas conquistas”.

O encontro entre o Sindicato dos Servidores e o candidato Nininho da Bolo Bom (Cidadania) foi realizado na sexta-feira, 6, quando puderam conversar sobre propostas do plano de governo candidato, além da atual situação política e também do sindicato. Na ocasião, Nininho também assinou a carte de compromisso com a categoria.