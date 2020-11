A candidata à Câmara Municipal de Lagarto, protetora Vera Silva (PSB), esteve com a prefeita Hilda Ribeiro (Solidariedade) para abordar a questão da pauta municipal em Lagarto, causa pela qual a protetora luta há cerca de 30 anos.

Durante um encontro, a prefeita se comprometeu a apoiar a causa animal, bem com a proposta da candidata Vera para a construção hospital público, com o objetivo de multiplicar as castrações feitas pelo zoonoses, bem como outros atendimentos aos animais, como cirurgias gerais e atendimento para donos de baixa renda.