A Academia Lagartense de Letras, através de Comissão, dando continuidade aos esforços empreendidos para as obras de restauro do prédio do antigo Grupo Sílvio Romero, sai em busca de apoio, apelando aos parlamentares sergipanos que se sensibilizem por essa nobre causa, uma vez que o local, além de abrigar a Academia, terá reativada a Casa de Cultura Sílvio Romero, proporcionando, mais intensamente, o desenvolvimento de ações culturais em prol de nosso município e região.

1 de 7

Os Deputados Fábio Reis e Gustinho Ribeiro, bem como o Senador Alessandro Vieira receberam os representantes da Academia. Já os Senadores Rogério Carvalho e Maria do Carmo Alves ainda não confirmaram as datas para receberem, em audiência, os representantes da ALL.

Por outro lado, o deputado federal Fábio Reis, que já havia colocado Emenda Parlamentar em favor das obras de reforma do antigo Grupo Sílvio Romero, por ser candidato a prefeito, manifestou apoio à Carta Compromisso, elaborada pelos acadêmicos, na qual estão elencadas algumas reivindicações definidas por este silogeu, como é o caso da casa onde residiu Sílvio Romero, localizada na Rua Major Mizael Mendonça e da definição de restrições que visem impedir o desaparecimento de prédios antigos, preservando, assim, o patrimônio cultural, histórico e artístico que ainda resiste em nossa cidade.

De igual modo, os candidatos Hilda Ribeiro, Ibraim Monteiro, Nininho do Bolo Bom e Jorge Prata, também receberam os representantes da ALL, tendo assinado a referida Carta.