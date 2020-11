Hilda Ribeiro (Solidariedade) foi eleita prefeita de Lagarto com 48,80% dos votos. Fábio Reis (MDB) ficou na segunda posição com 39,96%, seguido por Ibrain Monteiro (PSC), com 8,06%, Nininho da Bolo Bom (Cidadania), com 2,89% e Jorge Prata (Podemos), com 0,29%.

No total, Hilda recebeu 28.041 votos, ou seja, 5.078 a mais do que o segundo colocado, Fábio Reis, que obteve 22.953. Ibrain Monteiro teve 4.630 votos, Nininho da Bolo Bom obteve 1.660 e Jorge Prata alcançou 164 votos válidos.

Com esse resultado, Hilda Ribeiro entra novamente para a história política de Lagarto. A primeira, foi quando, em novembro de 2018, se tornou a segunda mulher a assumir interinamente o Executivo Municipal, com o afastamento do ex-prefeito Valmir Monteiro. Ela tomou posse em definitivo do cargo no dia 5 de dezembro de 2019.

Já a primeira mulher a assumir o posto, também de forma temporária, foi Norma Dantas, em 2015, quando o então prefeito, Lila Fraga, precisou se afastar durante 22 dias por licença média.

Agora, Hilda Ribeiro se torna a primeira mulher da história de Lagarto a ser eleita prefeita.

Histórico

Hilda Rollemberg Ribeiro nasceu no dia 12 de fevereiro de 1981, em Aracaju. É odontóloga, pedagoga e ingressou na política em 2016, quando disputou as eleições daquele ano como candidata a vice-prefeita, filiada ao Solidariedade, na chapa de Valmir Monteiro, que saiu vencedora do pleito. Ela é casada com o deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) e mãe da Helena Rollemberg Ribeiro, de oito anos, e do pequeno Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Neto, de quatro anos.

Dados da votação

Ao todo, 61.770 lagartenses votaram nas eleições municipais deste ano, o que significa um comparecimento de 83,43%. Segundo O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número de abstenções foi de 16,57%. Votos brancos foram 1,61% e nulos somaram 5,37%.