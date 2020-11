Os eleitores que enfrentaram dificuldades para justificarem o voto através do aplicativo e-Título, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), têm os próximos 60 dias para realizar a justificativa.

O procedimento pode ser feito no site do TSE, no próprio aplicativo e-Título, que continuará disponível, ou em um cartório eleitoral. Caso isso não seja realizado, o eleitor terá que pagar uma multa de R$ 3,51 por cada turno.

Vale destacar que desde o início da manhã do último domingo, 15, os eleitores relataram instabilidade no funcionamento do aplicativo. Segundo o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, o motivo da instabilidade foi o grande número de usuários que tentaram baixar o aplicativo.