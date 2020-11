Termina nesta segunda-feira, 16, o prazo de contestação para os beneficiários que tiveram o auxílio emergencial de R$ 600 (sendo R$ 1.200 para mães chefes de família) negado. Os trabalhadores que receberam uma ou mais parcelas do benefício podem contestar seu cancelamento.

A revisão deve ser realizada pelo site do Dataprev. A suspensão do benefício aconteceu após análise de dados feita pela Controladoria-Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da União (TCU).

A análise permitiu que os órgãos encontrassem situações incompatíveis para o recebimento do Auxílio Emergencial, como possuir rendimentos acima do limite, ter cargos eletivos, ser militar, servidor público ou estar com o CPFs irregular.

É importante lembrar que os beneficiários que receberam uma ou mais parcelas do auxílio residual, de R$ 300, tiveram até o dia 11 de novembro para realizarem a contestação. Já os beneficiários do Bolsa Família que que passaram a receber o auxílio emergencial e o residual, mas tiveram o pagamento cancelado, devem fazer a contestação entre os dias 22 de novembro e 2 de dezembro.