Além de votarem para o cargo de prefeito, os lagartenses foram às urnas decidirem quem ocuparia as vagas da Câmara de Vereadores. Estavam em jogo, 17 cadeiras da Casa Legislativa Municipal.

Segundo a apuração divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram reeleitos: Wahshington da Mariquita (MDB), com 1.575 votos; Alex Dentinho (MDB), com 1.253; Marta da Dengue (MDB), com 983; Gilberto da Farinha (DEM), com 1.335; Amilton Fontes (PRP), com 938; Josivaldo da Ecoterapia (Cidadania), com 805; e Gordinho de Jorge da Laranja (SD), com 1.045.

Os demais candidatos eleitos, são: Sandro do Boieiro (SD), com 1.029 votos, Rubinho do Tanque (SD), com 849; Genisson de Tonho de Totonho (PSD), com 1.210; Marcelo de Denilson (PSD), com 1.187; Valmir de Carminho (PDT), com 851; Belizário (PDT), com 737; Vilanio do Treze (PSC), com 847 votos; Matheus Correa (Cidadania), com 719); Dwitht do Assentamento, com 606; e Carlos do Gás, com 907.

Ou seja, dos 17 vereadores do mandato anterior, apenas sete foram reeleitos, havendo uma renovação de 58,8%. Já o número de vereadoras caiu de três para uma.