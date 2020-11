Em Riachão do Dantas, a disputa ficou restrita a dois candidatos e Simone Andrade (PSD) foi reeleita para a Prefeitura do município, com 74,58% dos votos. Já Dr. Ubiratan (DEM), ficou em segundo, com 25,42%.

No total, Simone recebeu 9.748 votos, enquanto Dr. Ubiratan atingiu a marca de 3.323, sendo assim, a diferença entre os dois candidatos foi de 6.425 votos.

Segundo os dados do Tribunal Regional Eleitoral (TSE), os votos brancos somaram 2,43% e os votos nulos foram de 5,75%.

Em suas redes sociais, a prefeita reeleita agradeceu o apoio recebido durante toda a campanha. “Muito obrigada pelo reconhecimento do nosso trabalho, o resultado ocorreu nas urnas. Não tenho eleitores, tenho amigos! Serão quatro anos de uma gestão que fará mais e melhor por Riachão”.