A disputa eleitoral para a Prefeitura de Simão Dias contou com três candidatos e Cristiano Viana (PSB) foi eleito com 46,60% dos votos, seguido por Aloizio Viana (PSC), com 44,64% e Leandro Murad (Cidadania), com 8,76%.

A diferença entre o primeiro e segundo colocados foi de apenas 514 votos, já que Cristiano Viana obteve 12.229 votos contra 11.725 de Aloizio Viana. Leandro Murad alcançou 2.300 votos. O número de votos brancos foi de 1,34%, enquanto os nulos somaram 5,32%.

Em suas redes sociais, o prefeito eleito afirmou que gostaria de abraçar cada amigo, cada eleitor, mas por conta da decisão judicial isso não é possível. “Fiquem todos com Deus, vou ter a oportunidade de agradecer e abraçar cada um, vamos comemorar, vamos abraçar cada amigo, cada irmão. É vitória do povo de Cristiano Viana e Renaldo Prata!”.