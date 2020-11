Dilson de Agripino (Cidadania) foi eleito prefeito de Tobias Barreto com 47,48% dos votos. Na segunda posição ficou o Diógenes Almeida (MDB), que tentava a reeleição, com 46,13%, seguido por Disnei Viana (PP), com 3,28% e Magno Araújo (PV), com 3,11%.

A diferença entre os dois primeiros colocados foi de apenas 411 votos, já que Dilson de Agripino obteve 14.458 contra 14.047 de Diógenes Almeida. Disnei Viana obteve mil votos, enquanto Magno Araújo alcançou 947 votos.

Poço Verde

Em Poço Verde, Iggor Oliveira (PSD) foi reeleito, com 6.398 votos (44%) contra 6.127 votos da segunda colocada, Edna de Toinho de Dorinha (PSB) (42,14%). O terceiro colocado, Roberto Barracao (PSC), com 2.015 votos (13,86%).

Salgado

Já em Salgado, Givanildo Costa (PT) foi eleito com 6.389 votos (49,58%) contra 6.291 (48,82%) votos de Ivan do ônibus (Solidariedade). O terceiro colocado, Gidelson Santana (Republicanos) obteve 206 votos (1,60%).

Boquim

Em Boquim, a população elegeu Eraldo de Cabeça Dantas (PP), com 8.804 votos (54,97%). Na segunda posição ficou Pedro Barbosa (PSD), com 6.183 votos (38,60%), seguido por Gilton de Tonho de Gileno, com 1.030 votos (6,43%).