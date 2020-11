O ano de 2020 foi desafiador e marcante para o simãodiense Claudiano Soares, conhecido como Pequeno. Uns falarão sorte, outros garra… mas acredito que quem dirige nossos passos é Deus.

A militância do jovem advogado e professor começou há mais de 10 anos e já rendeu excelentes frutos: por meio da sua coordenação e articulação, elegeu dois prefeitos (um deles duas vezes) e um deputado estadual. Todos aliado a um mandato ativo na Câmara de Vereadores.

Neste ano de eleições, o foco e a determinação de Pequeno Soares foram ainda mais decisivos. Foi o mais votado do seu partido como vereador, ao lado do agora do prefeito eleito Cristiano Viana e o vice Renaldo Prata pelo PSB.

Numa eleição não existem méritos únicos, mas enxerga-se reconhecimento e vitórias. Em Simão Dias, houve a supremacia do bem contra o mal, dos fake news e da verdade, da opressão e da liberdade…

O poder emana do povo. Os filhos de Senhora Sant’Anna agora estão livres e serão governados por dois políticos honestos e continuarão tendo na Câmara a voz que os defende.