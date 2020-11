O Instituto Federal de Sergipe estende ações de Assistência Estudantil aos discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. As inscrições para o Programa de Assistência e Acompanhamento ao Educando (Praae) estão abertas para os campi Lagarto, Própria e Socorro.

A extensão tem como alvo os discentes que devido à suspensão de abertura de processo de seleção de concessão de auxílios do Praae por meio da Portaria n° 1009, de 26 de março de 2020, ou que, por alguma questão recente de risco social e econômico causada pela pandemia do corona vírus, não consigam suprir despesas para garantir a permanência e o êxito nos estudos. O programa tem como objetivos a inclusão social, formação plena, produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e bem-estar biopsicossocial.

O público-alvo são: estudantes regulamente matriculados no IFS (em um dos campi onde estão sendo ofertados o programa); estudantes com cadastro indeferido em editais anteriores do Praae; estudantes que ainda não possuem cadastro no Praae; estudantes que possuem cadastro no Praae, mas que no momento não está inserido em Auxílio.

Clique aqui para se inscrever no Praae pelo Campus Lagarto.