O Lagarto Futsal entrou em quadra na noite desta-terça-feira, 17, para enfrentar a equipe do Ceará pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida, que aconteceu no Ginásio Ribeirão, valia vaga para a semifinal do competição.

O time lagartense precisava vencer por qualquer placar para levar o jogo para a prorrogação, já que havia perdido o primeiro confronto por 2 a 0 na casa dos adversários.

O Verdão entrou decidido a reverter a situação, mas esbarrou na equipes do Ceará que também estava disposta a brigar com unhas e dentes pela classificação. Tanto que o primeiro tempo terminou em 4 a 2 para os cearenses.

O Lagarto ainda chegou a encostar no placar em duas oportunidades, quando a partida esteve 5 a 4 e depois empatada em 6 a 6. Já nos minutos finais, o time lagartense resolveu partir para o tudo ou nada e acabou levando mais três gols, perdendo o jogo por 6 a 9.

Com esse placar, o Verdão, que chegou às quartas de final, dá adeus à Copa do Brasil, em sua primeira participação na competição nacional.