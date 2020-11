Cristiano Viana (PSB) para à prefeitura, como confirmou o potencial e a importância do vereador Pequeno Soares (PSB) na política simãodiense.

Em 2012, Pequeno deu vida e organizou (coordenador) a vitoriosa campanha do empresário Marival Santana (PSC) ao executivo simãodiense, bem como foi a figura principal no projeto de reeleição em 2016.

Eleito vereador também no pleito de 2016, Pequeno rompeu com as estruturas do poder por não concordar com conduta imposta, deixou a base de Marival e migrou para a oposição.

Articulador nato, em 2020, Pequeno Soares indicou o candidato a vice na chapa; formou um grupo competitivo de homens e mulheres para disputar o legislativo e projetou a vitória do PSB nas urnas, assumindo novamente a coordenação geral de Cristiano e Renaldo Prata.

Sem esquecer a sua política, ou seja, a renovação do seu mandato na Casa de Leis, Pequeno saltou dos 834 votos obtidos pelo bloco de situação em 2016 para 940 nas eleições do último domingo, 15, sendo o primeiro do PSB e o quatro geral.