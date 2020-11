Os resultados apontados pelas urnas no último domingo, 15, mostram a ampla aceitação e adesão do povo de Riachão do Dantas em relação a gestão da prefeita reeleita, Simone Andrade (PSD).

Com 74,58% dos votos, ela foi a prefeita reeleita com a maior porcentagem de votos em Sergipe. Seu adversário, o Dr. Ubiratam Costa (Cidadania), ficou com apenas 25,42% dos votos.

O segundo prefeito reeleito com a maior porcentagem de votos foi Humberto Maravilha (MDB), em Umbaúba, que conquistou 74,19% dos votos contra 23,14% do Professor Anderson (PT) e 2,67% de Waltinho (PSB).