– A CBF está acompanhando diariamente as melhorias que estão sendo feitas na Arena Batistão. Caso a CBF analise que não melhorou a parte do gramado até a próxima sexta-feira com certeza irá interditar essa praça esportiva, que isso será bastante ruim para nosso representante na Série B. Foram dois momentos ruins para a Arena Batistão. Primeiro a praga do ‘cachorrinho’ que comeu quase todo o gramado, depois que ele foi recuperado veio uma praga diferente de lagartas que deixou o gramado na condição que vimos no último jogo do Confiança. Quando a CBF soube da condição que o gramado se encontra recebemos um e-mail solicitando que a Federação informe diariamente, com fotos, a situação da Arena Batistão – finalizou.