A Secretaria de Estado da Saúde (SES) ampliou o quadro de profissionais das suas unidades para reforçar a assistência aos pacientes diagnosticados com Covid-19. Somente com a modalidade ‘credenciamento’ foram contratados, desde o início da pandemia, 866 profissionais de várias especialidades. A unidade mais contemplada com as contratações foi o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), com 199 profissionais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) também teve seu quadro de pessoal fortalecido com a chegada de 121 novos trabalhadores, entre eles, médico emergencista e enfermeiro de urgência e emergência. Os Hospitais Regionais também foram beneficiados com o credenciamento. Juntos, receberam 290 novos profissionais. Também foram contempladas outras unidades como a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, os hospitais de Neópolis, Simão Dias e Tobias Barreto, bem como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Boquim.

Graziela Carvalho da Mota é enfermeira e ingressou na rede em agosto. Com experiência hospitalar, ela foi credenciada para atuar na UTI Covid-19 do Hospital da Polícia Militar (HPM). “Aqui fui muito acolhida e percebo como houve melhorias com o passar dos meses tanto no sentido de infraestrutura como em equipamentos e insumos, o que de certa forma contribui para a melhoria da assistência ao paciente”, declarou ela, salientando que o credenciamento chegou também para dar oportunidade a vários profissionais que não estavam no mercado de trabalho.

A mesma opinião tem o médico clínico geral Guilherme Andrade, credenciado para trabalhar no Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro. “Estou na Clínica médica Covid-19 e, nesse momento de pandemia, como médico, acho satisfatório contribuir com a população. Vejo o credenciamento como uma oportunidade para os profissionais, por ser menos burocrático. Após fazer a inscrição e enviar a documentação on-line houve a convocação, logo depois me apresentei portando os documentos e fui contratado para prestar serviço durante a pandemia”, finaliza.