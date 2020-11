Um grupo formado por seis estudantes e quatro professores da Universidade Federal de Sergipe do campus Lagarto decidiu inovar e lançar um podcast com informações sobre a COVID-19, medidas de prevenção e promoção da saúde.

Intitulado “Alô, Comunidade!”, o projeto promove articulação entre extensão universitária, ensino e pesquisa científica, buscando orientar a comunidade quanto aos cuidados complementares em saúde mental para o alívio da ansiedade, depressão e outras instabilidades resultantes do processo de saúde-doença e luto coletivo.

Além da produção de podcasts, as atividades do projeto também são realizadas por meio de posts informativos a respeito da pandemia da COVID-19 e disponibilizados em plataformas digitais como WhatsApp, Instagram e Spotify.

Na primeira etapa do projeto, serão produzidos 18 episódios com temáticas que vão desde conhecimentos sobre a doença, saúde mental, luto e automedicação até dicas para alívio de tensões emocionais.

Com isso, o grupo pretende disseminar nas comunidades informações construídas a partir de fontes confiáveis e com linguagem popular, para minimizar os danos das desinformações, que repercutem na consolidação das ações de prevenção de doenças e promoção da saúde, assim como no sofrimento e adoecimento mental das pessoas.

O primeiro podcast do projeto, publicado no dia 03 de novembro, aborda os conceitos gerais sobre a COVID-19 e já se encontra disponível nos aplicativos Anchor e Spotify. Os episódios são lançados toda quarta-feira e sábado.

A equipe do “Alô, Comunidade!” é composta pelos seguintes estudantes: Jaqueline de Jesus Alves, José Yuri Silva Santos, Laila Santos Silva, Mariana Soares Goes, Marília Gabrielly da Silva Cruz e Thaiane Santana Santos. Já os docentes que também compõem o projeto são: Maria do Socorro Claudino Barreiro, Carla Kalline Alves Cartaxo Freitas, Fernanda Gomes de Magalhães Soares Pinheiro e Glebson Moura Silva.

Para entrar em contato com os membros, acesse o Instagram do projeto (@aloocomunidade) ou mande um e-mail para o endereço eletrônico: alocomunidade6@gmail.com.

Confira abaixo os inks para acesso ao podcast:

Anchor: https://anchor.fm/al-comunidade/episodes/Episdio-1—O-que–a-COVID-19-elr8ed

Spotify: https://open.spotify.com/show/0ae5aby5CZSEEWBlJqCEWm?si=qy4Iiu0YTR-ewABx-XMRiA