Ana Cláudia Vieira dos Santos, de 33 anos, está com câncer e precisa dar prosseguimento ao seu tratamento com o uso da com o uso do Kadycila, medicamento que não é ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Viúva e mãe de três filhos, Ana foi diagnosticada com câncer de mama com metástase em 2017. Desde então, ela vem contando com a ajuda e apoio de amigos. Ela chegou a ter acesso ao medicamento por conta de uma decisão judicial, mas que teve o prazo de validade expirado e por isso, Ana deixou de ter acesso ao medicamento.

Para continuar com o tratamento, a paciente iniciou uma campanha com o objetivo de arrecadar R$ 27 mil, o valor necessário para comprar o medicamento.

Os interessados em ajudar, podem contribuir com qualquer quantia através de depósito na conta do banco Bradesco, agência 3167-4, conta corrente 0002979-3. As doações também podem ser feitas através da Vakinha Virtual.