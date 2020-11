Após uma reunião com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), na última quinta-feira, 19, o governador Belivaldo Chagas afirmou que o calendário de retorno das aulas da educação infantil e ensino fundamental será apresentado apenas no dia 3 de dezembro, após uma próxima reunião com Comitê.

Por conta das eleições municipais e do segundo turno que acontece no próximo dia 29, em Aracaju, o Comitê fez apenas uma avalição das condições sanitárias e epidemiológicas, mantendo apenas as autorizações que já foram realizadas, como o funcionamento das atividades comerciais restrito a 75% de suas capacidades.

Belivaldo também garantiu que o Governo do Estado já está tomando as devidas providências em relação ao transporte dos estudantes e tratando do calendário da rede pública que, segundo ele, será diferente da rede privada, já que 44 novos prefeitos foram eleitos e precisam “tomar pé da gestão”.