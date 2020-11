Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019, aponta que 8,3% dos sergipanos são fumantes de produtos derivados do tabaco. Isso coloca Sergipe como o estado com a menor proporção de tabagistas no país, com a marca de 9,2% de tabagistas que fumam diariamente ou ocasionalmente e apenas 8,3% de fumantes diários. A média nacional caiu de 14,9% em 2013 para 12,8% em 2019, o que corresponde a 20,4 milhões de pessoas.

Entre as capitais brasileiras, Aracaju tem o menor percentual de fumantes, com a marca de 4,9%. Ainda de acordo com a pesquisa, 54,7% das pessoas que fumam em Sergipe tentaram parar de fumar no ano em que foram entrevistadas pelo IBGE.

Líder no consumo de bebida alcoólica

Em contrapartida, Sergipe é o estado que concentra o maior percentual de pessoas com 18 anos ou mais que consomem bebida alcoólica no Nordeste. Entre a população sergipana, 31,4% costuma beber uma vez ou mais por semana.

O levantamento revela ainda que 23,7% dos sergipanos relataram que fizeram consumo abusivo de álcool nos 30 dias anteriores a pesquisa. Na capital, o número chegou a 28,1%. A média nacional é de 26,4%, sendo que o percentual é maior entre os homens (37,1%) do que o observado entre as mulheres (17%).

Ainda de acordo com o IBGE, a proporção de mulheres que consumiam bebida alcoólica uma vez ou mais por semana cresceu 4,1 pontos percentuais frente a 2013 (12,9%), enquanto o percentual dos homens ficou praticamente estável (36,3%).

Já entre os motoristas entrevistados, 25,7% afirmaram que dirigem depois de beber, colocando Sergipe na segunda posição do Nordeste neste quesito, atrás apenas do Maranhão. A média nacional é de 17%, sendo que essa taxa foi maior entre os homens (20,5%) do que entre as mulheres (7,8%).