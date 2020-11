O Hospital Universitário de Lagarto (HUL) está ofertando 25 vagas de residência médica e multiprofissional no Exame Nacional de Residência Ebserh (Enare), do Ministério da Educação (MEC).

Dessas 25 vagas de residência, 18 são para multiprofissional e 7 para médica. Essa é a primeira vez que o MEC realiza um processo seletivo unificado para residentes. Também estão sendo ofertadas 119 vagas para o Hospital Universitário (HU) de Aracaju, sendo 48 vagas para residência multiprofissional e 71 para residência médica.

As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira, 23, e podem ser feitas no site do Enare, onde também pode ser encontrado o edital do processo. Além de serem realizadas em todas as capitais, as provas também serão realizadas nas cidades de Lagarto, Araguaína (TO) e São Carlos (SP).

No total, o Enare prevê 304 vagas em 41 especialidades para a residência médica. Para a residência uniprofissional foram disponibilizadas oito vagas, entre enfermeiros e físicos médicos. Já para a residência multiprofissional dispõe de 93 vagas, que incluem enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, odontólogos, nutricionistas e profissionais de Educação Física.