Na última quinta-feira, 19, Policiais Militares do 7° Batalhão (7° BPM) , durante patrulhamento na cidade de Lagarto, localizaram um veículo honda CG, placa NVJ 2F14, com restrição de roubo, homiziada no interior de uma residência em construção.

O veículo foi encaminhado à delegacia de Lagarto para as providências legais, sobretudo, à devolução ao proprietário.