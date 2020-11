O Hospital Universitário de Lagarto (HUL) inaugurou, na última quinta-feira, 19, uma Unidade de Reabilitação Pós-COVID-19. O ambiente, instalado no prédio do Centro de Simulações e Práticas do Campus UFS Lagarto, é destinado aos pacientes atendidos e tratados da infecção pelo Coronavírus na unidade hospitalar.

De acordo com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), mantenedora do HUL, a Unidade de Reabilitação Pós-COVID-19 conta com equipe interdisciplinar composta inicialmente por Infectologista, Neurologista, Psiquiatra, Pneumologista, Cardiologista, Nutricionista e Fisioterapeuta.

A Ebserh ainda destacou que a unidade tem o objetivo de avaliar e atender os pacientes que foram acometidos pela doença, melhorar a qualidade de vida e ofertar atendimentos ambulatoriais especializados com acompanhamento por um período estimado de seis meses pós-infecção.

“Trata-se do primeiro serviço totalmente gratuito via SUS no estado”, ressaltou a Ebserh. “Ainda que seja considerada uma infecção aguda que acomete o sistema respiratório, a COVID-19 causa implicação sistêmica em alguns pacientes. Daí a importância das intervenções precoces no âmbito da reabilitação, que têm a capacidade de reduzir e prevenir danos aos usuários”, completou.

Já a Amanda Vitório, chefe do Ambulatório de Especialidades do HUL, explicou como funcionará a Unidade. “Será realizada uma triagem e os pacientes serão direcionados às condutas específicas de acordo com suas necessidades”, explicou. “A proposta é restabelecer a saúde das pessoas pós acometimento Covid, devolvendo qualidade de vida”, disse. “Existem pessoas curadas pela doença que estão apresentando sequelas como cansaço excessivo, dor muscular, ansiedade e depressão”, pontuou.