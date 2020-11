Dando continuidade a tradição cujo objetivo é fortalecer o comércio local neste final do ano, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Lagarto (CDL) já definiu as premiações do Natal Premiado CDL de 2020. Serão três motocicletas Honda Pop 0km e R$ 1.000,00.

Para concorrer aos prêmios, os interessados deverão apenas realizar compras nas lojas que integram o comércio lagartense e que estão credenciadas a participar da promoção. Na oportunidade, a depender do valor de cada compra, os lojistas entregarão alguns cupons que devem ser preenchidos e colocados na urna.

Vale lembrar que os cupons foram entregues aos lojistas durante um café da manhã realizado nesta semana, na sede do CDL Lagarto. O ato foi comandado pelo presidente da entidade, Charles Brício, e contou com dezenas de lojistas. A ação tem o apoio do Portal Lagartense.