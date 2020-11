Passado o período eleitoral, o deputado federal lagartense Fábio Reis (MDB/SE) passou a receber visitas dos prefeitos eleitos e reeleitos de vários municípios sergipanos. Nas ocasiões, os gestores buscam firmar e reafirmar parcerias com o parlamentar, a fim de obterem recursos federais para reforçar as administrações que terão início no dia 1º de janeiro de 2020.

Segundo um levantamento feito pelo Portal Lagartense, somente nesta semana, Fábio Reis recebeu a visita dos prefeitos eleitos Givanildo Santos (Salgado) e Flávio Dias (Telha). Nas oportunidades, o parlamentar lagartense colocou o seu mandato à disposição dos novos gestores, a fim de levar investimentos capazes de melhorar a vida dos cidadãos.

Além dos prefeitos eleitos, Reis também recebeu a visita dos vereadores de Pedrinhas: Apolinário, Márcio, Kléber Fonseca, Domingos de Gonzaga, Dr. Netinho e Ricardo Prata.

Cabe destacar que o MDB não elegeu um grande número de prefeitos em Sergipe. No entanto, em recente entrevista, Fábio afirmou que a lista de prefeitos em sua sigla aumentará em breve, já que alguns prefeitos irão mudar de partido quando da abertura da janela partidária. Com isso, o parlamentar lagartense fortalece a sua campanha em 2022 visando a sua permanência na Câmara dos Deputados.