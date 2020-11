Na última sexta-feira, 20, a prefeita reeleita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), concedeu uma entrevista na Rádio Comunitária Juventude FM, onde fez um balanço da sua campanha eleitoral e falou um pouco dos seus planos para o próximo mandato, que terá início no dia 1º de janeiro de 2021.

Segundo a prefeita, desde o início da sua gestão até o fim da campanha política, ela foi alvo de várias investidas humilhantes de setores da oposição. No entanto, ela acredita que o seu sucesso eleitoral esteve na atenção das pessoas ao que os seus opositores estavam fazendo, bem como nos seus feitos à frente do executivo municipal. “Tentaram me humilhar tanto que acabaram perdendo a eleição”, observou.

Em relação a expressiva votação obtida nas urnas, a prefeita garantiu que trabalhará para não decepcionar os lagartenses. “Eu espero não decepcionar. Eu vou fazer um trabalho com muito amor pelas pessoas, com muita responsabilidade, ética e competência. Vou continuar trabalhando para melhorar a qualidade de vida e desenvolver a nossa cidade, trazendo recursos e novos investimentos, para dar mais oportunidade de emprego as pessoas”, adiantou.

Sobre os servidores públicos municipais, a prefeita reeleita disse que pretende continuar pagando os salários de forma antecipada. Segundo ela, os salários serão pagos um dia depois dos recursos chegarem as contas da prefeitura. “Eu continuar pagando o salário antecipado. Ai fica a Saúde, que recebe sempre dia 5 [por conta do recurso que é federal], e a parte da educação que recebe pelo FNDE em outra data”, completou.

Em relação ao 13º salário de 2020, Hilda Ribeiro disse que, neste final de ano, está focada em fechar as contas da Prefeitura Municipal de Lagarto e que nos próximos dias anunciará a data de pagamento. “Não estou esquecida do 13º. Por isso, estamos estudando uma forma pra pagar em dezembro. Nós estamos organizando as contas pra entregar tudo certinho e também fazer o pagamento, mas daqui a alguns dias teremos uma notícia boa que é a data para pagar esse 13º”, observou.

Hilda Ribeiro (SD) foi a primeira mulher eleita para exercer o cargo de Prefeita de Lagarto. No mesmo pleito, ela não conseguiu fazer a maioria dos vereadores no parlamento municipal, o qual terá apenas uma mulher: a vereadora Marta da Dengue. Mesmo assim, ela garante que trabalhará para obter o apoio necessário naquela casa. “Não quero sofrer o que já sofri por não ter maioria”, salienta.