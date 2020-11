O estado de saúde do ex-governador de Sergipe João Alves Filho se agravou, na última sexta-feira, 20. Segundo uma nota divulgada pelo Gabinete da Senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE), João permanece internado da UTI do Hospital Sírio Libanês, em Brasília-DF, e não está respondendo bem à medicação dada controlar uma infecção pulmonar.

Além disso, ele também apresentou outros sinais de degradação do seu estado geral de saúde, como instabilidade da pressão arterial e complicações renais. “Ele se emocionou com a visita da senadora Maria do Carmo e dos filhos, Cristina, Ana Maria e João Neto, e pareceu reconhecê-los, expressando-se com lágrimas nos olhos” diz.

João Alves Filho teve uma parada cardíaca na quarta-feira (18), no apartamento do casal, em Brasília e foi encaminhado ao Hospital Sírio Libanês. Ele já estava recebendo cuidados intensivos em uma unidade montada em casa, para controle de um estado avançado de Alzheimer.

Confira nota na íntegra:

Agrava-se o estado de saúde do ex- governador de Sergipe, João Alves Filho. Ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, e não está respondendo bem à medicação dada para controle de uma infecção pulmonar. Também apresentou no dia de hoje outros sinais de degradação do seu estado geral de saúde, como instabilidade da pressão arterial e complicações renais. Ele se emocionou com a visita da senadora Maria do Carmo e dos filhos, Cristina, Ana Maria e João Neto, e pareceu reconhecê-los, expressando-se com lágrimas nos olhos. De formação católica, a família uniu-se em oração e rezou o terço durante a visita à UTI, na tarde de hoje. A família agradece as homenagens que vem recebendo pelas redes sociais e fortalece o pedido por orações.

