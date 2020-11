Na noite da última sexta-feira ,20, por volta das 19h30min, Policiais Militares do 7°BPM, durante patrulhamento nas ruas do povoado Jenipapo, avistaram um veículo Celta, vermelho, placa policial JPO-5356, unidade federativa da Bahia e deram ordem de parada ao condutor.

Os militares realizaram a abordagem ao indivíduo de iniciais L.S.M e buscas no interior do veiculo, não sendo encontrado nenhum material ilícito ou arma de fogo, no entanto durante a consulta veicular fora constatado sinais visíveis e grosseiros de adulteração no numero do motor e chassi do veiculo.

O proprietário e condutor quando interpelado sobre as irregularidades, limitou-se a informar que o veiculo fora comprado a um senhor em Itabaiana e que desconhecia as alterações quando da compra do veículo.

Assim sendo, o carro, juntamente com o indivíduo de iniciais L.S.M foi conduzido até a Delegacia Regional de Lagarto e entregue aos cuidados do delegado daquela unidade policial para elucidação dos fatos.