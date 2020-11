Na noite da última sexta-feira, 20, Policiais Militares do 7°BPM, durante a realização do policiamento ostensivo e ordinário, na cidade de Lagarto, receberam via 190, a denuncia de que um som estava incomodando os populares em suas residencias no povoado brejo.

As guarnições de serviço deslocaram-se até o local da denuncia e lá constataram a aglomeração de pessoas, aproximadamente 400, sem uso de máscaras e o som ligado em alto volume.

O proprietário do local o senhor de iniciais J.E.F.S relatou que estava ocorrendo a apresentação de bandas musicais e que o evento estava próximo do fim, mesmo assim o senhor de iniciais J.E.F.S foi convidado a acompanhar os policiais militares até o 7°BPM para formalização da ocorrência, assim como o proprietário do som de iniciais L.L.G.M.C, após a conclusão das peças do TCO ambos foram liberados e a aparelhagem apreendida até decisão final do poder judiciário.