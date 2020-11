Na noite da última sexta-feira, 20, Policiais Militares do 7°BPM, ao realizarem policiamento na zona rural de Lagarto, flagraram dois indivíduos em uma moto em alta velocidade na pista da granja no povoado juerana.

Fora realizada a perseguição aos indivíduos que desobedeceram a ordem de parada mesmo após a guarnição fazer uso dos dispositivos sonoros da viatura. Aproximadamente, apos 3km de acompanhamento, os suspeitos foram alcancados, durante a busca pessoal não foi constatado o porte de arma de fogo ou posse de drogas, no entanto o condutor apresentava sinais de embriaguez.

Diante desta suspeita o condutor da moto de iniciais R.N.S foi conduzido ao posto policial do BPRv e lá foi constatdo índice de 046mg/l de álcool no sangue do senhor de iniciais R.N.S.

Ante o exposto, todos os envolvidos foram conduzidos a DEPOL de Lagarto para lavratura do flagrante e entrega, mediante ROP, dos envolvidos a polícia civil. Na ocasião fora realizadas todas as medidas administrativas concernente ao caso, a saber: apreensão da moto e confecção dos autos de infração correspondente as infrações cometidas.