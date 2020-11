No último sábado, 21, o Rotary Club de Lagarto e a Casa da Amizade de Lagarto realizaram uma ação solidária na Vila de João Grampão, situada no povoado Brasília, na zona rural de Lagarto.

Na oportunidade, as instituições da sociedade civil buscaram proporcionar uma tarde alegre as crianças, com a doação de brinquedos, lanches e alimentos. Durante toda a ação, os integrantes do Rotary e da Casa da Amizade utilizaram máscaras.

Além disso, após a ação no mencionado povoado, a comitiva esteve nas 11casas, uma das comunidades mais carentes da cidade de Lagarto. “Neste, doamos alimentos além de um bom papo e ouvimos a comunidade”, detalhou o Rotary Club.