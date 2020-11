Um nota emitida pelo Gabinete da Senadora Maria do Carmo Alves (DEM) informa que o quadro clínico do ex-governador João Alves Filho é irreversível. Ele foi internado na última quarta-feira, 18, após sofrer uma parada cardíaca e, dias depois, ser diagnosticado com o novo coronavírus. Agora, ele está sedado, respirando com a ajuda de aparelhos e com as funções renais paralisadas.

Segundo o Gabinete da Senadora Maria do Carmo, no Hospital Sírio Libanês, em Brasília-DF, João apresentava um quadro de infecção pulmonar, que motivou a testagem para Covid-19. ” O resultado positivo para Covid foi conhecido na sexta-feira (20), pouco depois da visita realizada pela família. Em função desse contato, a senadora Maria do Carmo e filhos continuam em isolamento residencial e aguardam para fazer testagem na terça-feira (24)”, diz a nota.

E completa: “A hipótese aceita pela família é que o ex-governador tenha sido contaminado em casa. A família agradece as homenagens que estão sendo recebidas e se une ao povo sergipano em profunda oração”.

Com um avançado quadro de Alzheimer, João Alves vinha sendo tratado em sua residência por uma equipe médica, aos moldes home care. No entanto, o agravamento da sua saúde gerou grande comoção entre os sergipanos, causando uma grande corrente de orações pela pronta recuperação do ex-governador. Em Lagarto, a família Monteiro uniu-se a corrente. Em nota, o deputado estadual Ibrain Monteiro o descreveu como um homem “Experiente, dinâmico, visionário e estadista”.

Já o senador lagartense Rogério Carvalho (PT) usou as redes sociais para homenagear o “construtor João Alves”. Para ele, “João Alves Filho fez o futuro acontecer” ao defender a água e realizar obras “que enchem Sergipe de orgulho por tanta coragem e precisão”. Enquanto o ex-governador Jackson Barreto (MDB) disse que João revolucionou a política sergipana e que o seu legado em favor do povo merece reconhecimento.