Policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM) prenderam no último domingo, 22, um suspeito por receptação de tubulações, em Lagarto, que faziam parte de um lote roubado de uma empresa prestadora de serviço da Deso.

Segundo informações do 7° BPM, a equipe dos militares estava realizando rondas no bairro do Jardim Campo Novo quando suspeitaram de dois jovens que transportavam um grande tubo de PVC. Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos demonstraram bastante nervosismo e um deles chegou a afirmar que comprou o cano por R$ 15 e que estava sendo ajudado a carregar o material por um adolescente.

Diante do fato, os militares foram até a empresa prestadora de serviço da Deso, onde puderam constatar que a tubulação havia sido furtada, através de um Boletim de Ocorrência registrado pelos representantes da empresa.