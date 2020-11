Resumão

O Itabaiana foi melhor no primeiro tempo e foi para o intervalo com a vantagem no placar graças ao gol de Thiago Santos. Equipe sergipana diminuiu o ritmo na segunda etapa e viu o Central crescer. Porém, a equipe pernambunaca não aproveitava bem suas chances, até que aos 40 minutos teve um pênalti marcado ao seu favor. Soares bateu muito bem e Andrezon, que ainda acertou o canto, não chegou nela. O empate evitava a classificação antecipada do Tricolor e ainda deixa o Alvinegro na briga pela classificação. A emoção não parou por aí. Jacobina aproveitou rebote na entrada da área e garantiu o 2 a 1 no placar aos 46 da etapa final. Depois disso o Itabaiana segurou o jogo e saia no chutão.