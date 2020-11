As turmas do curso Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) começaram a retomar, gradativamente, as aulas presenciais, juntamente com as turmas do 3º ano do ensino médio da rede estadual. Na última terça-feira, 17, o retorno se deu em seis polos; na quarta-feira, um polo, e na próxima segunda-feira, voltarão os 23 polos restantes. Com bastante segurança e seguindo todos os protocolos de saúde, a retomada está se dando de maneira tranquila em todas as unidades de ensino que ofertam o Preuni.

A coordenadora do Pré-Universitário, Gisele Pádua, explica que todas as escolas estão equipadas e preparadas para o retorno. “Elas entendem a importância de ter o Pré-Universitário em seus prédios e estão dispondo de todos os recursos de higienização, como álcool em gel. Os alunos estão cumprindo o distanciamento social, conscientes de que precisam usar máscara e não ficar transitando pela escola”, disse. Para evitar aglomeração no pátio, as aulas estão sendo corridas, sem intervalo.

A lotação das salas está sendo de 50% da capacidade das turmas. Em alguns polos, os professores fazem a transmissão das aulas ao vivo, pela internet, para os alunos que optaram em não retornar presencialmente neste momento. É o caso do professor de Química, Carlos Dias Costa, do polo de Porto da Folha. Em suas turmas, a cada semana, 12 alunos irão assistir às aulas ao vivo e o restante dos alunos assistirá pela plataforma Google Meet.

“Os alunos que estão na aula presencial e os que estão em casa, assistindo de forma remota, têm a mesma aula, pois a transmissão é feita ao vivo. Com isso, todos têm a condição de verem a mesma aula, tendo assim as mesmas oportunidades de aprendizado”, afirmou, explicando ainda que os estudantes podem também ligar o microfone para fazerem perguntas sobre os assuntos, tendo, desta forma, uma interatividade em tempo real. A pretensão da equipe do Preuni é conseguir estender essa ação de ensino híbrido para todos os polos, e para tanto, a coordenadora já está em contato com as escolas para verificar a viabilidade técnica.

Nessa reta final, o foco agora do Pré-Universitário é intensificar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. “Estamos com uma programação bem amarrada, com todas as revisões previstas para acontecer de forma remota. Nessas primeiras semanas, estamos retomando alguns assuntos do início do ano. Teremos também revisão online para o último simulado que acontecerá em dezembro, e em janeiro, teremos o Aulão de revisão para as provas do Enem, que acontecerão em janeiro”, declarou.

No polo Djenal Tavares de Queiroz, em Aracaju, os alunos retomaram as aulas na terça-feira, 17, momento em que a equipe do Preuni fez um acolhimento, com uma conversa entre os professores e os estudantes sobre o retorno das aulas, reforçando a importância de continuarem firmes nos estudos. A coordenadora do polo, Kátia Valéria Santos, destacou que todas as medidas de segurança sanitária foram tomadas pela escola. “Temos totens com álcool em gel; os alunos estão mantendo o distanciamento necessário; não estão partilhando materiais. Tudo para evitar a disseminação da covid-19. Todos passaram muito tempo distantes do ambiente escolar, então acho que já estava na hora de darmos esse passo na tentativa de voltar um pouco à normalidade, mesmo que não seja da mesma forma de antes”, disse.

As aulas do polo agora estão em ritmo de revisão para o Enem, e os alunos continuam também tendo acesso às aulas online, por meio do canal do YouTube Educação Sergipe e da plataforma Google Classrom. O professor de Filosofia, Max Erb, acha que, tendo garantidos todos os elementos de segurança dos alunos e professores, a aula presencial é bem mais interessante. “Para os estudantes que não têm um acesso tão bom à internet ou para aqueles que não rendem muito nas aulas remotas, a aula presencial é importante, pois é muito melhor para eles tirarem as dúvidas. Nosso foco agora são as aulas e revisões até a hora do Enem”, declarou.

A aluna Anaize da Anunciação ainda não sabe para qual curso fará o Enem, mas comemora o retorno das aulas presenciais. ”Para tirar as dúvidas de maneira online era muito complicado. Então, estando todos aqui, fica muito melhor para a gente poder revisar os assuntos e pegar dicas com os professores. Além disso, a escola está bem segura, e estamos mantendo distanciamento recomendado, temos acesso a álcool em gel e a todos os cuidados necessários”, afirmou.

A mesma opinião foi compartilhada por seu colega, Roger Alexandre Cardoso, que pensa em fazer o curso de Psicologia. “É uma forma de termos uma rotina, pois aqui a gente se ocupa mais com os estudos. Aqui nós temos um cronograma, e os professores nos orientam quanto aos assuntos que devemos estudar. Ainda estamos em uma pandemia, então é importante saber que aqui na escola estamos tendo todos os cuidados para evitar uma contaminação, e assim, podemos estudar tranquilos e confiantes”, declarou.